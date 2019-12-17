Политика

Lenta.ruLenta.ruУ Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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Путин до сих пор «юзает» Windows XP

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У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

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Журналисты выяснили, что Путин использует незащищенную версию Windows

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Британские журналисты нашли уязвимую версию Windows на компьютере Путина

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На компьютерах в Кремле и резиденции президента используется устаревшая операционная система Microsoft – Windows XP

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Примечаниявчера в 10:44
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Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
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News.ru вчера в 11:03
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