Политика
News.ruThe Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
На рабочих компьютерах президента России Владимира Путина установлены операционные системы Windows XP, которые считаются устаревшими и уязвимыми. Это заметили журналисты The Guardian.
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Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Энергетика
«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму
Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»
Помимо «Бостона» с Колвальчуком связались еще три клуба, имена которых пока не сообщаются.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Политика
Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона
Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Авто
Составлен портрет «типичного» автомобиля в России
Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
Здоровье
Врач-диетолог рассказала, какие нельзя есть перед сном продукты
Известный российский врач-диетолог рассказала, какие продукты лучше не есть перед сном, подчеркнув при этом, что одним из важных факторов здорового сна является правильное питание, информирует Федеральное агентство новостей.
Происшествия
Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом
Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Экономика
Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономики Максима Орешкина поддержать идею цветоводов о снижении НДС.
Политика
Спецпредставитель США по КНДР посетит Пекин с 19 по 20 декабря
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн посетит Пекин с 19 по 20 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Гаджеты
У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс
CPU AMD, в свою очередь, выделяются именно использованием припоя. Некоторое время назад на рынок вышли новые Ryzen Threadripper.
Футбол
Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ
Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на Украину
Обречен на банкротство: какую ловушку "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" В иске говорится, что властями Украины был нарушен закон при предоставлении разрешения американской компании Ukrainian Energy, когда на разработку Варвинского также претендовала дочерняя структура "Нафтогаза".
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Киберспорт
Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard объявила, что Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года в 2:00 мск.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Наука
Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет
В новом исследовании ученые сосредоточились на измерении содержания в рационе десяти групп пищевых продуктов — фруктов, овощей, орехов/семян, цельного зерна, необработанного красного мяса, обработанного мяса, сладких напитков, полиненасыщенных жиров, морепродуктов омега-3 жиров и натрия — и оценке их влияния на здоровье организма.
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.