Политика

News.ruNews.ruThe Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

На рабочих компьютерах президента России Владимира Путина установлены операционные системы Windows XP, которые считаются устаревшими и уязвимыми. Это заметили журналисты The Guardian.
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На компьютере Путина нашли уязвимую версию Windows

Накануне.Ru16:32

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Кремль не покупает Путину новую операционку

Примечаниявчера в 10:44

Британские журналисты нашли уязвимую версию Windows на компьютере Путина

Телеканал 360°11:36

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

News.ru10:50

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Lenta.ru10:03

На компьютерах в Кремле и резиденции президента используется устаревшая операционная система Microsoft – Windows XP

Эхо Москвы14:30
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