Политика
News.ruThe Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
На рабочих компьютерах президента России Владимира Путина установлены операционные системы Windows XP, которые считаются устаревшими и уязвимыми. Это заметили журналисты The Guardian.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Футбол
Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Общество
Сингапурский суд постановил конфисковать «Севастополь»
Сингапурский судовой агент обратился в суд за конфискацией российского судна из-за долгов, которые скопились в результате вынужденного простоя "Севастополя" в порту, так как получатель отказался принимать груз от компании, попавшей под санкции США.
Экономика
СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Культура
Киркоров станет Султаном в новогоднем мюзикле на НТВ
В канун Нового года в эфире телеканала НТВ состоится премьера мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Общество
Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромно вылетел из Кубка лиги
«Монако» без шансов проиграл в 1/8 финала Кубка лиги одному из лидеров чемпионата Франции по футболу, «Лиллю».
Происшествия
В Екатеринбурге женщина на иномарке протаранила 6 машин
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств.
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Энергетика
«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму
Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Зеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя
В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.