с чего всё началось

Названо имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб. По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.

Политика Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.

Технологии Мессенджер WhatsApp скачали для Android-устройств больше 5 млрд раз Число скачиваний мессенджера WhatsApp для Android-устройств превысило 5 млрд, что поставило его в один ряд с самыми популярными приложениями и социальными сетями в мире.

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.