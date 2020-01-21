Политика
Газета.RuThe Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Названо имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб. По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.
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По данным издания, полученным от представителей двух разведок, новым главой ИГ стал один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.RT на русском16:55
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