с чего всё началось

Названо имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб. По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Здоровье Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.

Спорт Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.

Политика Рабочая группа предложила изменить 14 статей Конституции В понедельник, 20 января, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России направила главе государства письмо с предварительными поправками.

Армия и оружие Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.

Хоккей НХЛ признала Овечкина первой звездой недели Российский хоккеист, игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ), следует из сообщения НХЛ в Twitter.

Общество Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Технологии SMIC не удалось перехватить заказы HiSilicon у TSMC В январе популярное издание DigiTimes опять вернулось к этой теме, заявив о способности SMIC переманить у TSMC если не все, то значительную часть заказов на выпуск 14-нм процессоров HiSilicon — дочерней компании Huawei, которая весь прошлый год подвергалась гонениям со стороны американских властей.

Общество Станет ли Чайка первой ласточкой Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.

Политика Прения по импичменту Трампа начнутся в среду Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.