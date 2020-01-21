с чего всё началось

Названо имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб. По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Хоккей «Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол «Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Происшествия В Новосибирске загорелся крематорий На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».