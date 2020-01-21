с чего всё началось

Названо имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб. По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Экономика Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.

Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Спорт Десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА К судебному спору между Всемирным допинговым агентством (WADA) и РУСАДА присоединились десятки опытных спортсменов, молодых атлетов, российские и международные спортивные федерации, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Общество В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года «Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Общество Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.

Политика Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

Хоккей «Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол «Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.