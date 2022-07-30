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The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

Экономическая война, развязанная западными странами против России, дала обратный эффект, а президент Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian
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РИА Новости
Россия увеличила экспорт энергоносителей в Азию, рубль стал одной из самых сильных мировых валют, укрепившись с января почти на 50%.При этом западные страны погружаются в рецессию.
Аргументы и Факты
По словам автора, кабинет пока еще не ушедшего премьер-министра Бориса Джонсона не предоставил документ, который предсказывает исход санкций против РФ для Британии.
РЕН ТВ
На Западе, напротив, наблюдается рецессия в экономике и рост стоимости жизни.
Lenta.ru

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The Guardian: президент России Владимир Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада
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The Guardian заявила, что санкции Запада сделали Россию сильнее, чем когда-либо
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