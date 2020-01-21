с чего всё началось

Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб. Аль-Салби считают одним из основателей ИГ.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Происшествия Названа возможная причина пожара в Томской области Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Общество Роспотребнадзор оценил распространение в РФ коронавируса из Китая Возможность появления в России нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае, не исключается, однако вероятность его широкого распространения по стране низкая.

Общество Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Экономика Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.

Происшествия В Новосибирске сгорел крематорий Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Экономика «Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге "Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.