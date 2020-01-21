Политика
КоммерсантъThe Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб. Аль-Салби считают одним из основателей ИГ.
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с чего всё началось
По данным издания, полученным от представителей двух разведок, новым главой ИГ стал один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.RT на русскомвчера в 16:55
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Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
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