Политика

КоммерсантъКоммерсантъThe Guardian узнала имя нового главаря ИГ

Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб. Аль-Салби считают одним из основателей ИГ.
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с чего всё началось
По данным
 издания, полученным от представителей двух разведок, новым главой ИГ стал один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

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RT на русском 19 января в 12:53
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«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»

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