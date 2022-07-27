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The Guardian: в Британии удивились счетам за электроэнергию после заявления «Газпрома»

Британских экспертов удивил прогноз, согласно которому счета за электроэнергию в королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год, пишет The Guardian.
РИА Новости
"Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации турбины Siemens, которая должна пройти плановое техобслуживание.
РИА Новости
По словам журналистов, существенное увеличение стоимости может случиться из-за сокращения поставок голубого топлива из Российской Федерации.
ТУТ НЬЮС
Источник в крупной британской энергетической компании убежден, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов "удивительно высок".
РИА Новости

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