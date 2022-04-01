РИА НовостиThe Hill: Белый дом должен отменить санкции против России, чтобы предотвратить рецессиюПравительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill.РИА Новости"Выход Москвы из-под недавних санкций ускорит завершение конфликта на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — отмечается в материале.РИА НовостиВысокие цены на энергоносители в США, а также стремительный рост инфляции на внутреннем рынке стали тревожными сигналами о скором экономическом спаде.Телеканал 360°В тексте объясняется, что повышение цен на топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции и готовых товаров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииThe Hill: Белый дом должен отменить антироссийские санкцииТелеканал 360°18:52The Hill: США должны отменить санкции против России, чтобы предотвратить рецессиюЮжный Федеральныйвчера в 13:54The Hill: для предотвращения рецессии Вашингтон должен отменить санкции против РоссииRuNews24.ruвчера в 13:36The Hill: Белый дом должен отменить санкции против РФ для предотвращения рецессииBanki Loansвчера в 13:26The Hill: Белый дом должен отменить санкции против России, чтобы предотвратить рецессиюРИА Новостивчера в 12:59Показать ещёОценить13Поделиться