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The Hill: США и союзники загнали себя в ловушку антироссийскими санкциями

Рестрикции против России оказались "палкой о двух концах" для западных стран, сообщает The Hill
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Pravda.Ru
"Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — говорится в публикации.
РИА Новости
Также, несмотря на усилия по исключению России из мировых финансовых потоков, рубль показал резкое восстановление, в то время как валюта Японии обвалилась до 20-летнего минимума, отмечается в материале.
Комсомольская правда
Высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет ситуацию, — пишет The Hill.
News.ru

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