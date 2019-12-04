Общество

Газета.RuГазета.RuThe Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы. Об этом заявляет издание The Hill.
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The Hill предрек конец России как космической державы

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Американский публицист предсказал «конец России как космической державы»

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В США предрекли «конец России как космической державы»

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В США констатировали агонию России как космической державы

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Издание Hill рассказало о «начале конца России как космической державы»

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Космос как кормушка: почему американские чиновники не верят в Space X

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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Лондоне, детали переговоров пока неизвестны.
Вестник Кавказа 07:48
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33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
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МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
Общество

В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря.
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Общество

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Политика

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
Известия 06:55
Политика

На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
REGNUM 05:41
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая родила третьего ребёнка

Фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая родила ребенка.
Газета Metro 06:49
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь 06:51
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 07:07
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Футбол

Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Бомбардир.ру вчера в 12:00
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
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Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 06:35
Шоу-бизнес

Сын Пугачевой и Галкина построил маленькую звонницу в детской

Сын Аллы Пугачевой сам построил в детской маленькую звонницу. Новое достижение Гарри Галкина звездный отец показал на странице в Instagram.
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Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
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Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
RT на русском 07:49
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
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Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
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