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Газета.RuThe Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы. Об этом заявляет издание The Hill.
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Издание Hill рассказало о «начале конца России как космической державы»
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Шоу-бизнес
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