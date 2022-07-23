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The Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в Израиль

Еврейское агентство «Сохнут» в России, оказывающее помощь с репатриацией в Израиль, разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль.
Коммерсантъ
"Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации", - говорится в публикации.
РИА Новости
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".
РИА Новости
Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство.
Lenta.ru

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