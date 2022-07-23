КоммерсантъThe Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в ИзраильЕврейское агентство «Сохнут» в России, оказывающее помощь с репатриацией в Израиль, разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в Израиль.Коммерсантъ"Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации", - говорится в публикации.РИА НовостиВ четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".РИА НовостиАгентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаГазета.RuИА Красная ВеснаФАНLife.ruПодробнее о событииJerusalem Post: агентство «Сохнут» разрабатывает секретный план по релокации своего московского офиса в ИзраильКомсомольская правдавчера в 16:28Jerusalem Post: агентство «Сохнут» запустило план по переводу московского офиса в ИзраильNews.ruвчера в 15:13Jerusalem Post: «Сохнут» запустило тайный план по переезду московского офиса в ИзраильLenta.ruвчера в 15:43The Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в ИзраильКоммерсантъвчера в 15:27Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в ИзраильГазета.Ruвчера в 15:24Jerusalem Post узнала о планах по релокации офиса «Сохнута» в ИзраильРБКвчера в 16:03Jerusalem Post: «Сохнут» запустил план по релокации московского офиса в ИзраильРИА Новостивчера в 14:59Показать ещёОценить171Поделиться