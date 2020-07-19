Политика
ИзвестияThe National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.
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National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»
Комсомольская правда00:31
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Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Космос
NASA представило новый шестиколёсный марсоход «Настойчивость»
Общественное телевидение России 17 июля в 07:30
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
Кинологи составили рейтинг самых популярных кличек для собак
Mockva.ru вчера в 20:46
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля
Всего в стране от COVID-19 умерли 12 247 человек (124 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 546,8 тыс. человек.
РБК 02:22
Общество
В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов
Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
Происшествия
На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика
На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
Здоровье
В каких городах Башкирии жители заражались дифиллоботриозом
Эксперты Роспотребнадзора Башкирии поделились информацией, в каких городах республики жители заражались дифиллоботриозом в 2019 году.
ГлавУфа 02:44
Политика
Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»
Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru вчера в 20:33
Происшествия
В Оренбуржье за сутки зафиксировано 16 природных пожаров
Оренбург, 17 июля 2020, 08:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 июля, зарегистрировано 16 природных пожаров, среди них один лесной и 15 степных, сообщает ГУ МЧС по региону.
REGNUM 17 июля в 01:02
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Наука
Ученые рассказали о возникновении нового океана
Газета.Ru 02:19
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол
Малафеев сравнил ненависть болельщиков к «Спартаку» и «Зениту»
Ненависть к «Зениту» связана с тем, что эта команда стала доминировать в России.
ProstoProSport 00:40
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия вчера в 04:47
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Политика
Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине
Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.
Интерфакс 01:47
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
Происшествия
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Известия вчера в 20:28