с чего всё началось

Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Здоровье В России за минувшие сутки зафиксировано еще 6 109 случаев COVID-19 Число случаев коронавируса в России выросло на 6 109 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии заболели 771 546 человек.

Здоровье Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области. 19

Общество В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой. 34

Наука Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен Как пишет журнал Science, проанализировав биоматериалы, ученые выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой коронавируса объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление. 39

Общество В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. 2

Экономика Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей. 5

Общество Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики.

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины против коронавируса с участием детей пройдут в течение полугода после конечной фазы испытаний на взрослом населении РФ, передает ТАСС. 456

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102

Наука С вирусами помогает бороться куркума Ученые заявили о том, что победить вирусы организму помогает куркума. Исследование специалистов опубликовал Journal of General Virology. 11

Общество В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге. 168

Общество В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса Больше всего заболевших принадлежат к возрастной группе от 60 до 70 лет — 10 лиц. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 11 фактов. 29