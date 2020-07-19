Коронавирус
ИзвестияThe National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.
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Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest.Известия01:24
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National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»
Комсомольская правда00:31
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За сутки в Красноярском крае скончались пять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 256 человек.
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Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
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Piter.tv 03:20
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Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины против коронавируса с участием детей пройдут в течение полугода после конечной фазы испытаний на взрослом населении РФ, передает ТАСС.
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Ученые заявили о том, что победить вирусы организму помогает куркума. Исследование специалистов опубликовал Journal of General Virology.
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Больше всего заболевших принадлежат к возрастной группе от 60 до 70 лет — 10 лиц. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 11 фактов.
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Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
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Подольская шокировала фанатов новым имиджем
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Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
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Газета.Ru 17 июля в 13:31