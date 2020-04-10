Армия и оружие
REGNUMThe National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
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Общество
В Самаре режим самоизоляции опять продлили
Сегодня стало известно, что же будет с самоизоляцией, только что получили ответ: Для жителей региона продлили режим самоизоляции до 19 апреля.
Похвистнево-Информ 12:21
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.
Lenta.ru 12:10
Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Vprognoze.ru вчера в 05:51
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Комсомольская правда 07:47
Общество
В Калининграде умер первый заболевший коронавирусом
В Калининграде в больнице скончался первый пациент с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.
Аргументы и Факты 08:48
Общество
Куйвашев рассказал, кто и как будет штрафовать свердловчан за нарушение самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно расписал процедуру наказания для свердловчан, нарушающих режим самоизоляции по коронавирусу COVID-19 без уважительных причин.
Европейско-Азиатские новости 10:46
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Наука
Открыт новый механизм самозащиты, используемый бактериями для борьбы с антибиотиками
Naked Science 09:19
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ 09:42
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Халифы Хафтара в Ливии попала на видео
Военное дело 09:23
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
RT на русском 08:58
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
РИА Новости 01:59
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Происшествия
В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным
Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 03:13
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
ToDay News Ufa 00:22
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Экономика
Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска
Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Здоровье
Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию
Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Уфа1.ру 07:23