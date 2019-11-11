Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США. Как он отметил в своём материале, таким «кошмаром» могут стать поставки американским союзникам атомных подводных лодок.

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

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