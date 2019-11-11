Политика

RT на русскомRT на русскомThe National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США. Как он отметил в своём материале, таким «кошмаром» могут стать поставки американским союзникам атомных подводных лодок.
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«Худший кошмар» для России и Китая назвали американские СМИ

Газета.Ru00:28

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

РИА Новостивчера в 17:02

Китай и Россию пытаются напугать продажей американских атомоходов

РЕН ТВвчера в 21:40

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая

РБКвчера в 19:25

Американское издание рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая

Комсомольская правдавчера в 18:48

NI рассказал о «худшем кошмаре» для России

Известиявчера в 22:29

В США назвали «худший кошмар» России

Lenta.ruвчера в 16:03
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика

Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Политика

Депутат бундестага признал Крым российским

Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
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Зеленский сменил своего представителя в кабмине Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в кабинете министров.
Газета.Ru 03:41
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина

Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 03:46
Футбол

Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»

РИА Новости 03:16
Политика

Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Происшествия

Строители спасли собаку, провалившуюся под лед в Екатеринбурге

Строители услышали как скулит собака и бросились ей на помощь.
iReactor вчера в 06:22
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

Новые автомобили 00:57
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Спорт день за днем 00:50
Армия и оружие

Северная космическая гавань: Плесецк 25 лет в статусе космодрома

РЕН ТВ вчера в 22:51
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Обновлено в 11:22 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
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