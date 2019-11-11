Политика
RT на русскомThe National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США. Как он отметил в своём материале, таким «кошмаром» могут стать поставки американским союзникам атомных подводных лодок.
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Американское издание рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая
Комсомольская правдавчера в 18:48
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в кабинете министров.
Газета.Ru 03:41
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина
Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 03:46
Футбол
Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
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Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Происшествия
Строители спасли собаку, провалившуюся под лед в Екатеринбурге
Строители услышали как скулит собака и бросились ей на помощь.
iReactor вчера в 06:22
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Новые автомобили 00:57
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева
«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».
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Армия и оружие
Северная космическая гавань: Плесецк 25 лет в статусе космодрома
РЕН ТВ вчера в 22:51
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Обновлено в 11:22 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
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