Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиThe National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, у США больше кораблей, чем у какой-либо другой страны.
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Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

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РИА Новостивчера в 21:36
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