Армия и оружие
РИА НовостиThe National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, у США больше кораблей, чем у какой-либо другой страны.
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В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ
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Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
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Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
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Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
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Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
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Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
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Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
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Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
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Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
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В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
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Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Обнаружена смертельная опасность дневного сна
К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.