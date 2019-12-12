Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиThe National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, у США больше кораблей, чем у какой-либо другой страны.
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Американский эксперт назвал пятерку самых мощных флотов в мире

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Известиявчера в 23:49

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

РИА Новостивчера в 21:36
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