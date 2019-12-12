Армия и оружие
РИА НовостиThe National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, у США больше кораблей, чем у какой-либо другой страны.
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Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Происшествия
Студент ВШЭ впал в кому в аудитории вуза
Студент Высшей школы экономики впал в кому в аудитории вуза, он доставлен в реанимацию.
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского» саммита
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "Нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
Финансы
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Музыка
«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Здоровье
Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Политика
Путин первым проедет по железной дороге Крымского моста
По его данным, Путин проедет на поезде по железной дороге на Крымском мосту 23 декабря.
Гаджеты
Представлен новый умный гаджет Xiaomi за 7 долларов
Китайская компания Xiaomi представила новый умный датчик света, стоимость которого составляет всего 7 долларов.
Шоу-бизнес
Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской
Позже Билан подтвердил слова Рудковской, заявив, что между ними действительно некоторое время была связь.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом
Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Авто
Опубликованы дебютные фото нового Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade пятой генерации был запечатлён фотошпионами без какого-либо камуфляжа.
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Фигурное катание
Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.