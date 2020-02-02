с чего всё началось

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Происшествия В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Общество Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Шоу-бизнес Елена Ханга озвучила размер своей пенсии Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Политика Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.

Транспорт Россия с полуночи частично закрыла границу с Китаем Из-за нового китайского короновируса ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, а также пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Общество Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.

Общество Гражданам Украины стали чаще отказывать во въезде в Польшу Всего за 2019 год 58,5 тысяч граждан Украины получили отказ во въезде в Польшу. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила 46,7 тысяч.

Энергетика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.