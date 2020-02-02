Армия и оружие
РИА НовостиThe National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest.Коммерсантъ13:40
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Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Футбол
«Тоттенхэм» в большинстве обыграл «Манчестер Сити»
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Томск, повредил шасси при посадке.
Здоровье
В Чите аптеки за неделю продали трехгодичный запас медицинских масок
Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок
Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Технологии
Google запустила ещё один «YouTube» с видеоинструкциями
Приложение позволяет получить доступ к различным видеоинструкциям.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Футбол
Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов
Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
Происшествия
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка
Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков
Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Транспорт
Россия с полуночи частично закрыла границу с Китаем
Из-за нового китайского короновируса ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, а также пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Общество
Гражданам Украины стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Всего за 2019 год 58,5 тысяч граждан Украины получили отказ во въезде в Польшу. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила 46,7 тысяч.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.