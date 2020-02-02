с чего всё началось

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

Политика Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Армия и оружие Итальянцы в России посетят авиаполк Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 3 по 5 февраля 2020 года, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации итальянские специалисты посетят один из военных объектов Минобороны России.

Наука Бывшие курильщики меньше мутируют Исследователи из Института Сенгера, Университета Киото, Университетского колледжа Лондона и других научных центров решили сравнить, как мутируют клетки лёгких у разных людей: детей, подростков, курящих, некурящих и бросивших курить.

Политика Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.