Армия и оружие
РИА НовостиThe National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest.Коммерсантъ13:40
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Происшествия
В центре Киева неизвестный застрелил мужчину
Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Политика
Палестина разрывает отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил о разрыве Палестиной всяческих отношений с Израилем и США из-за "сделки века".
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Происшествия
При обрушении кровли кафе в Новосибирске погиб человек
В результате обрушения кровли кафе в Новосибирске один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Политика
Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Кино
Историческая драма «1917» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Происшествия
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
Армия и оружие
Итальянцы в России посетят авиаполк
Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 3 по 5 февраля 2020 года, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации итальянские специалисты посетят один из военных объектов Минобороны России.
Общество
Коронавирус внесли в России в перечень опасных заболеваний
Правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Известная певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Наука
Бывшие курильщики меньше мутируют
Исследователи из Института Сенгера, Университета Киото, Университетского колледжа Лондона и других научных центров решили сравнить, как мутируют клетки лёгких у разных людей: детей, подростков, курящих, некурящих и бросивших курить.
Политика
Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
Музыка
Филипп Киркоров прилетел поздравить Дмитрия Маликова с юбилеем
Оказывается, он прилетел на один день, чтобы выступить на юбилейном концерте Дмитрия Маликова.
Футбол
Зинченко получил красную карточку в матче против «Тоттенхэма»
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.
Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Футбол
Барселона — Леванте 2:0 (2-й тайм)
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте» забил два гола.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.