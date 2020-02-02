Армия и оружие
РИА НовостиThe National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest.Коммерсантъ13:40
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Гаджеты
Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты
В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Общество
Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек
По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Хоккей
Кастерова показала, как Малкин с сыном купаются в бассейне
Российская телеведущая Анна Кастерова выложила видео с участием своего супруга Евгения Малкина, нападающего «Питтсбург Пингвинз», и сына.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская поделилась результатами «голливудской фотосессии»
Экс-прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила результаты фотосессии, которую назвала «голливудской», сообщает NEWS.ru.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходит самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Киберспорт
Zayac покинул основной состав NAVI. Его временно заменит CemaTheSlayer
Бакыт «Zayac» Эмилжанов покинул основной состав NAVI. Zayac выступал за NAVI с апреля 2019 года.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Происшествия
Гараж-мастерская горит в Холмске
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Гаджеты
Корпус SilverStone SETA A1 весит 8,84 кг
Наряду с корпусом FARA R1, передняя панель которого почти полностью изготовлена из сетки, каталог SilverStone недавно пополнила еще одна новинка — корпус SETA A1.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.