Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиThe National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest
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Общество

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