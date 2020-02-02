с чего всё началось

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

Гаджеты Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.

Политика Россияне поддержали поправки в Конституцию Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Общество На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Гаджеты Корпус SilverStone SETA A1 весит 8,84 кг Наряду с корпусом FARA R1, передняя панель которого почти полностью изготовлена из сетки, каталог SilverStone недавно пополнила еще одна новинка — корпус SETA A1.