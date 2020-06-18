The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,6K

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1

Происшествия В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков. 72

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 393

Энергетика Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России. 45

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 776

Общество Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Автоспорт Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко Неприятную историю с участием консультанта Red Bull Хельмута Марко и гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона можно считать завершённой.

Политика Сербия не примет решение по Косово без одобрения России «Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде. 9

Политика Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. 279

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 26

Политика В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. 10

Общество Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус, сообщается на его сайте. Сейчас он находится на самоизоляции. 626

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41