Политика
Газета.RuThe National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
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«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне
Екатеринбург Онлайн14:16
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Энергетика
ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку причин роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95, ведомство допустило сговор на рынке бензина.
Известия 12:30
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН 16 июня в 13:20
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Игры
Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
Происшествия
В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина
Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Виталия Наливкина в известном видеопроекте Barakuda, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
РИА Новости 07:34
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом
Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Lenta.ru 12:15
Общество
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Автоспорт
Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко
Неприятную историю с участием консультанта Red Bull Хельмута Марко и гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона можно считать завершённой.
F1news.ru 08:05
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Общество
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус, сообщается на его сайте. Сейчас он находится на самоизоляции.
Коммерсантъ 03:08
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Общество
Погибла актриса Галина Дашевская
В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26