Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиThe National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

Издание рассказало, что у России есть несколько версий ракеты "Точка". Ракетный комплекс спроектировали и приняли на вооружение в 1975 году.
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National Interest назвал самое мощное оружие России

News.ru10:13

Рогозин рассказал о работе над новыми МБР во время пандемии

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В США неожиданно похвалили советскую «Точку-У»

Утро.ru01:05

В США назвали самое грозное российское оружие

URA.Ru08:54

NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России

Российская газета06:25

National Interest оценил «старые» мобильные ракетные системы России

REGNUM02:36

В США назвали главную отличительную черту российской армии

Взгляд.ру09:06
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Экономика

Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются

Цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
ТАСС 10:35
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Происшествия

В Москве оштрафовали пять нарушителей самоизоляции

Столичные суды оштрафовали еще пять человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 11:01
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Здоровье

В Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции

Диетологи разработали специальный недельный рацион питания для людей, находящихся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса.
Взгляд.ру 08:13
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Общество

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:40
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Здоровье

Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
КП - Сыктывкар 08:43
Экономика

Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году

Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
Ведомости 10:38
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ 08 апреля в 04:40
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
66.ru 06:03
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили более 70 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента, выписались 44.
РБК вчера в 02:27
Экономика

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10:55
Общество

Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса

Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Транспорт

Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Motor 06:18
Кино

Netflix займется сиквелом «Взрывной блондинки»

По сведениям портала Discussing Film, сиквелом займется Netflix.
Киноафиша России 03:31
Общество

Туристам вернут деньги за несостоявшиеся путевки

Речь идет о турах, которые планировались до 1 июня, но были отменены из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.
Business FM Уфа 06:30
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 08 апреля в 13:35
Гаджеты

Ноутбук System76 Lemur Pro работает без подзарядки 21 час

iXBT.com 05:31
Общество

Алиханов назвал врагов общества и насчитал 300 потенциальных убийц

В Калининграде сегодня, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов сделал несколько заявлений, касающихся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции: во-первых, режим самоизоляции по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора продляется ещё на неделю, а во-вторых, полиции велено штрафовать всех нарушителей режима.
Янтарный Край 09:19
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Армия и оружие

В Италии поблагодарили военных врачей из РФ

Итальянцы высказывают слова благодарности российскому батальону войск радиационной, химической и биологической защиты, который прибыл в конце марта в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, 9 апреля в комментариях на официальной странице российского посольства в Италии в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 15:14
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