Армия и оружие
ВедомостиThe New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Министерство иностранных дел сослалось на прошлые заявления, в которых говорилось, что ВКС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям. В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT.
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с чего всё началось
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.Ведомости06:06
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