с чего всё началось

Министерство иностранных дел сослалось на прошлые заявления, в которых говорилось, что ВКС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям. В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT.

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

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