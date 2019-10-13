Армия и оружие

ВедомостиВедомостиThe New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Министерство иностранных дел сослалось на прошлые заявления, в которых говорилось, что ВКС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям. В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT.
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с чего всё началось
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает
 The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
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The New York Times: российские военные в мае атаковали четыре больницы в Сирии

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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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