Армия и оружие
ВедомостиThe New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Министерство иностранных дел сослалось на прошлые заявления, в которых говорилось, что ВКС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям. В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.Ведомости06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Наука
На 3D-принтере напечатали самый крупный объект за всю историю
В США на 3D-принтере напечатали корабль весом в 2,2 тонны. Это самый крупный объект, который когда-либо печатали.
Ferra 11:03
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Политика
Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха
В 2007 году Путин вместе с князем Монако Альбером II сплавлялся по Енисею, а в 2011-м вместе с Дмитрием Медведевым рыбачил в Астраханской области.
РБК 08:23
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11 октября в 08:19
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Автоспорт
Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера
На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера.
Чемпионат 04:36
Фигурное катание
Косторная выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — вторая
Спорт-Экспресс 11:35
Футбол
Московское «Динамо» обыграло армянский «Пюник» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение армянскому клубу "Пюник" в товарищеском матче.
РИА Новости 10:56
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному
Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
Территория новостей 08:16
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском вчера в 23:10
Космос
Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести
Запуск российской космической миссии «Луна-25», который планируется осуществить в 2021 году, могут вновь перенести.
Телеканал 360° 10 октября в 08:34
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Космос
CNBC (США): компания «СпейсЭкс» потратила дополнительно «миллионы долларов» на создание капсулы для астронавтов НАСА (CNBC)
Основатель SpaceX Илон Маск, директор НАСА Джим Бриденстайн и астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен "Я думаю, мы на самом деле потратили гораздо больше, чем ожидали; наверное, на сотни миллионов долларов больше", — сказал Маск.
ИноСМИ 11 октября в 05:13