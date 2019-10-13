с чего всё началось

Министерство иностранных дел сослалось на прошлые заявления, в которых говорилось, что ВКС России наносят точечные удары в Сирии по конкретным целям. В период с 5 мая в результате авиаударов в Сирии пострадали не менее двух десятков больниц, отмечает NYT.

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Политика Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

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Автоспорт Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера.

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Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".