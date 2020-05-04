Коронавирус

REGNUMREGNUMThe New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
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Как сообщила газета New York Times
 со ссылкой на внутренние документы администрации, ежедневное число заразившихся увеличится до 200 тысяч человек, против нынешних 25 тысяч.
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