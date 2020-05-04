с чего всё началось

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

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Происшествия На юге Казахстана затопило еще одно село 2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане. 15

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Общество За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Происшествия В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара. 1

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