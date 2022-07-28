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The Spectator: Британия переплатила за электроэнергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ

Великобритания переплатила за импорт электроэнергии из Бельгии 5000% из-за рекордной жары и сокращения поставок газа из России в Европу, сообщает The Spectator
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РЕН ТВ
"Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой".
РИА Новости
В статье издания говорится, что дефицит газа сильно ударил и по экономике Германии.
Life.ru
По словам обозревателей издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.
РИА Новости

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