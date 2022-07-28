Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
«Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы могли бы вернуться, когда будем жить на Луне», — сказал Дэвид Пейдж, руководитель эксперимента Diviner Lunar Radiometer Experiment, участвовавший в проведении измерений температуры, использованных в исследовании.
Если ранее компания намеревалась отказаться от сторонних файлов cookie в браузере Chrome до конца 2023 года, то теперь она намерена перенести сроки — участники рынка неоднократно заявляли, что им требуется больше времени для оценки технологии Privacy Sandbox до того, как изменения вступят в силу.