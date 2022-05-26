«Россия не начала экспортировать больше нефти и газа, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств», – говорится в материале.
Согласно материалу WP, опубликованному 24 мая, компании в странах ЕС, которые Россия считает недружественными, несмотря на прежние заявления пошли на уступки требованиям Москвы платить за газ по новой системе.
Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
Съемочная группа украинского фильма «Видение бабочки» устроила акцию протеста против «военной спецоперации»* России и цензуры кадров событий на Украине в соцсетях на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах.