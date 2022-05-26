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The Spectator: санкции Запада не смогли навредить России

Санкции Запада не добились своей цели и не смогли навредить, пишет The Spectator.
Московский Комсомолец
Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв – 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание.
РИА Новости
«Россия не начала экспортировать больше нефти и газа, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств», – говорится в материале.
Общественная служба новостей
Издание также призвало не надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа.
РИА Новости

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The Spectator: санкции Запада не смогли навредить России
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Общественная служба новостей08:13
The Spectator: Запад не смог задушить Россию санкциями
FBM.ru08:24
The Spectator: Запад просчитался с санкциями против России
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The Spectator: Запад просчитался с санкциями против России
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