Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон может стать преемницей власти в стране, если Верховный лидер умрет. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Все чаще поступают новости о неудовлетворительном состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

The Sun: Сестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею после смерти брата

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