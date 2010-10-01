Политика
Слово и ДелоThe Sun: Сестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею после смерти брата
Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон может стать преемницей власти в стране, если Верховный лидер умрет. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Все чаще поступают новости о неудовлетворительном состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Общество
МС-21 возобновил летные испытания
После перерыва из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом возобновились летные испытания перспективного самолета МС-21-300, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).
Взгляд.ру 09:50
Авто
Названы цены на внедорожник Haval H5
Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
Новые автомобили 06:08
Футбол
Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Сочи».
Чемпионат 09:47
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Повышение уровней углекислого газа может ухудшить когнитивные функции
Исследователи из Колорадского и Пенсильванского университетов создали математическую модель, которая предсказывает, как повышение уровней углекислого газа на открытом воздухе и в закрытых помещениях повлияет на когнитивные способности людей.
Индикатор 07:44
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92.
Право.ру 06:34
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
Экономика
Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве
Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
RT на русском 04:42
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Игры
Пробная восьмичасовая версия The Division 2 стала доступна геймерам
Пробная версия доступна бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки смогут провести в шутере не более восьми часов и развить персонажа не далее восьмого уровня.
REGNUM 06:57
Технологии
В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды
В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.
Взгляд.ру 09:09
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14