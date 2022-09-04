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The Sun: несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в Великобритании

Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.
РИА Новости
«В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.
Экономика сегодня
"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал Стюарт.
РИА Новости
"В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%", — сообщил журналист.
ПРАЙМ

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The Sun: несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в Великобритании
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