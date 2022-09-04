"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал Стюарт.