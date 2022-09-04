Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.
«В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.
"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал Стюарт.
Лидер итальянской правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил в воскресенье, что власти Евросоюза должны возместить связанные с антироссийскими санкциями расходы, которые несут итальянские домохозяйства и бизнес.
Украинская сторона при подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции специально отобрала и подготовила журналистов из западных стран, которые должны были выпустить сообщения о переходе станции под контроль Киева.
«В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», — говорится в сводке ведомства.