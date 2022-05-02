Все больше британцев могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских из-за растущих цен на курицу, рассказал глава сети супермаркетов Стив Муррелс (Steve Murrells) в комментарии газете The Sun.
"До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить Киев, об этом он рассказал в беседе с ZDF.
Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".
Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью RT.