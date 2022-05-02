Будьте в Плюсе

The Sun заявила о переходе британцев на вегетарианство из-за роста цен на курицу

Все больше британцев могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских из-за растущих цен на курицу, рассказал глава сети супермаркетов Стив Муррелс (Steve Murrells) в комментарии газете The Sun.
Lenta.ru
"До недавнего времени курица оставалась отличным соотношением цены и качества, но теперь товар рискует стать дороже говядины. <…> В результате люди переходят на растительную пищу. Покупателям приходится проявить смекалку при покупке продуктов", — сказал Муррелс.
РИА Новости
Эксперты объяснили, что повышение цен на курицу происходит в связи с резко возросшей стоимостью корма для птиц.
РИА Новости
По цене упаковка куриного филе уже сравнялась со стоимостью стейка из говядины, сказано в публикации.
RuNews24.ru

Подробнее о событии

Sun: британцы становятся вегетарианцами из-за роста цен на курицу
Газета.Ru17:52
Рост цен на курицу заставляет британцев перейти на вегетарианскую диету
RuNews24.ru17:52
Британцам предложили стать вегетарианцами из-за роста цен на мясо и птицу
Профильвчера в 16:23
The Sun заявила о переходе британцев на вегетарианство из-за роста цен на курицу
Lenta.ruвчера в 16:35
The Sun посоветовала британцам стать вегетарианцами из-за роста цен на курицу. На Ямале урожай овощей собирают даже за Полярным кругом
Ямал-Медиавчера в 16:32
The Sun сообщила о переходе британцев на растительную диету из-за роста цен на курицу
Online47.ru17:37
The Sun: британцы могут перейти на растительную диету из-за роста цен на курицу
РИА Новостивчера в 15:45

Интересное

Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
РИА Новости23:40

Канцлер ФРГ Шольц отказался приехать в Киев из-за нежелания Зеленского видеть Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить Киев, об этом он рассказал в беседе с ZDF.
Lenta.ru22:14

Депутат Нилов: переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".
РИА Новости23:59

Bloomberg: ЕС намерен больше сотрудничать с Африкой для замещения газа из России

Евросоюз намерен добиваться активизации сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант документа ЕС.
RT на русском19:52

Парламент Эстонии изучит отзыв подписи под договорами о границе с Россией

Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК00:34

AFP: правительство Мали заявило о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией

Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, передает агентство Франс Пресс.
РИА Новости19:05

Бывший боевик «Айдара» рассказал об убивавшем раненых ополченцев в 2014 году докторе

Доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев.
Lenta.ru20:27

Бастрыкин: разработкой биооружия на Украине занимались представители минобороны США

Российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью RT.
РИА Новости00:21

Егор Крид рассказал, как родственница именинницы погнала его со сцены корпоратива

Егор сделал вывод, что на него напустилась одна из родственниц виновницы торжества, и покинул сцену.
Суть событийвчера в 11:36

Yonhap: Южная Корея и США проведут совместные учения на следующей неделе

Южная Корея и Соединенные Штаты на следующей неделе проведут регулярные совместные учения военно-воздушных сил.
Газета.Ru23:57