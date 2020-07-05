Коронавирус
Газета.RuThe Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times. Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы.
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Стало известно о трёх смертях в Китае в 2012 году из-за заражения, схожего с коронавирусом
Комсомольская правда03:55
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
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Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
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В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Стало известно, какие животные могут предсказать землетрясение
NewInform вчера в 07:41
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ИА Красная Весна вчера в 14:30
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина впечатлила красотой Ольгу Бузову
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала в Instagram новое фото, на котором запечатлена в короткой юбке и красной рубашке.
Актуальные Новости 02:15
Общество
Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса
Владимир, 4 июля 2020, 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:13
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на канал НСТ, хоррор был и остается одним из самых популярных жанров в кино.
ToDay News Ufa 02:09
Футбол
«Реал» вдвое снизил сумму за трансфер Хамеса
Отмечается, что испанская команда запрашивала за игрока €50 млн, однако теперь "Реал" снизил сумму вдвое.
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Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ вчера в 07:14
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Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
Кино
В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 97 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 5 июля выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:10
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс вчера в 06:30
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24