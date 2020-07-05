Коронавирус
Газета.RuThe Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times. Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы.
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Стало известно о трёх смертях в Китае в 2012 году из-за заражения, схожего с коронавирусом
Комсомольская правда03:55
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Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Финансы
«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина
Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv вчера в 13:40
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Культура
Муфтий РТ: «Человек, считающий себя татарином, идет в мечеть, а не в другие храмы»
Глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сказала нам, что труп умершего от коронавируса неопасен, его можно хоронить обычным способом, надо лишь омовение тела проводить в перчатках.
БИЗНЕС Online 02:00
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть отца
Lenta.ru 05:10
Футбол
Месси недоволен президентом «Барселоны»
Газета.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03 июля в 05:32
Политика
Великобритания откажется от участия Huawei в развёртывании 5G
Британское правительство через шесть месяцев начнёт отказываться от участия Huawei в создании сетей 5G в стране.
News.ru 05:21
Здоровье
Опасное свойство клубники назвал диетолог
Live24 01:24
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Здоровье
В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:17
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых уроков.
Evo-rus.com 04:12
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 03 июля в 12:31
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Группа The Hatters открыла сезон автоконцертов в Москве
Известия вчера в 19:02
Гаджеты
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
3DNews вчера в 08:04
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года.
Evo-rus.com 03 июля в 03:41