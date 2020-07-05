Коронавирус

Газета.RuГазета.RuThe Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times. Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы.
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The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

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В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, кроме некоторых уроков.
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