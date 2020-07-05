Коронавирус
Газета.RuThe Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times. Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы.
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Стало известно о трёх смертях в Китае в 2012 году из-за заражения, схожего с коронавирусом
Комсомольская правда03:55
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Российская газета 02 июля в 03:51
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Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи».
RT на русском вчера в 15:36
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
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Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
Происшествия
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Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Политика
Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Армия и оружие
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Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Политика
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
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РИА Новости 07:07
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Политика
Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией
Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Lenta.ru 05:59
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК 06:55
Армия и оружие
Президент Украины поручил оснастить флот ракетным вооружением
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Эхо Москвы 06:10
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В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Общее число летальных исходов достигло 80. За весь период в регионе успешно побороли COVID-19 2926 человек.
Evo-rus.com вчера в 05:27
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В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Футбол
Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят в «Барселону»
Нападающий «ПСЖ» Неймар договорился с клубом, что его отпустят, если «Барселона» сделает соответствующее предложение.
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Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Хоккей
Шведская «Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США
Шведский клуб «Фрелунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца, сообщает Hockey Sverige.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14