В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times. Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы.

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

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