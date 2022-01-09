Будьте в Плюсе

The Sunday Times: экономика Британии может потерять $50 млрд из-за «омикрона»

О прогнозе CEBR сообщила газета The Sunday Times.
Ведомости
Распространение новой мутации коронавируса спровоцировало острую нехватку персонала, так как гражданам приходится соблюдать карантин в случае заражения или контакта с заболевшими.
Экономика сегодня
В случае если 8% британцев не вернутся к работе, потери за два месяца составят 10,2 млрд фунтов стерлингов, или 2,6% ВВП.
Ведомости
«Даже при пиковом уровне всего в 8% будут экономические издержки. Тем не менее мы полагаем, что большую часть потерь получится наверстать в оставшейся части года», — сказал The Sunday Times экономист CEBR Пушпин Сингх.
Ведомости

Подробнее о событии

The Sunday Times: штамм «Омикрон» может лишить экономику Британии $50 млрд
ИА Красная Весна14:40
«Омикрон» отберет у британской экономики 50 миллиардов долларов
Banki Loans14:27
Эксперты оценили ущерб экономике Великобритании от «омикрона» почти в $50 млрд
Forbes11:10
Великобритания рискует потерять до 50 млрд долларов из-за штамма «Омикрон»
ФАН13:05
Новая мутация коронавируса может стоить британской экономике 50 млрд долларов
Экономика сегодня12:34
The Sunday Times: экономика Британии может потерять $50 млрд из-за «омикрона»
Ведомости11:48
Экономика Великобритании может потерять 50 млрд долларов из-за омикрон-штамма
RuNews24.ru14:16

Интересное

У пациентов после легкой формы коронавируса COVID-19 выявили поражение органов

Долгосрочные последствия могут возникнуть не только при тяжелых формах заболевания COVID-19, это также касается среднетяжелых и легких форм, — сказали специалисты.
Solenka.info10:24

Выжил ли Декстер в конце нового сезона и стоит ли ждать продолжения

Что случилось с Декстером в финале сериала "Декстер: Новая кровь" История судебного эксперта в отделе убийств Майами, а по совместительству — серийного убийцы Декстера Моргана, выходила на экраны в 2006 — 2013 годах.
Комсомольская правда10:40

Вирусолог Чепурнов заявил о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами

Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
РИА Новости10:37

Актер Павел Деревянко улетел на отдых в Таиланд с бывшей женой и двумя дочерьми

Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Тайланде, Павел Деревянко, актер.
Центральная Служба Новостейвчера в 23:42

Историк Галкин заявил, что фильм «Гранит» воспитывает в молодежи мужество и героизм

Сюжет фильма «Гранит», премьера которого состоялась 28 декабря 2021 года на телеканале НТВ, повествует о миссии российских инструкторов в Мозамбике.
Слово и Дело08:54

В Сети появился рендер на водородный кроссовер Audi Glaciah H-Tron

Пытаясь сочетать свойства воды, которая является единственным отходом от водородной силовой установки, со строгими геометрическими чертами, которые присущи экстерьерам современных моделей Audi, Ким нашел вдохновение не в чем ином, как в Полярном круге.
CarsWeek.ru13:49

Стали известны характеристики и дата выхода камеры Leica M11

13 января компания Leica выпустит новую камеру Leica M11. Также стали известны характеристики новинки.
PHG.ru11:43

Китайские ученые заявили о наличии микропластика в почвах тропических регионов

Китайские ученые нашли микропластик в почвах тропических регионов. Об этом пишет ИА СМИ25 со ссылкой на журнал Chemosphere.
Первый Севастопольский14:13

Компания BMW показала 31-дюймовый экран для задних пассажиров

Компания BMW представила на международной выставке электроники CES 2022 новую технологию Theatre Screen.
Журнал Авто.рувчера в 04:19