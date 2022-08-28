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The Sunday Times: меньше британцев поддерживают санкции против России на фоне роста цен

Меньшее число граждан Великобритании поддерживают новые антироссийские санкций из-за резкого роста цен на электричество и стоимости жизни в целом.
Газета.Ru
Против рестрикций в адрес Москвы выступали 38% респондентов.
Профиль
Как сообщает газета The Sunday Times, в марте 2022 года введение новых санкций против России поддерживали 48% британцев.
Профиль
В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, то есть до рекордных £3 549 ($4,2 тыс.) в год.
ТАСС

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