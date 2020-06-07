Общество
ВедомостиThe Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Читать в источнике
Оценить152
с чего всё началось
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить с Солсбери, переехали в Новую Зеландию, пишет британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.Znak.com05:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Племянница Скрипаля назвала слухами его переезд в Новую Зеландию: «рекламный трюк»
Московский Комсомолец07:11
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Здоровье
«Кузнецкая крепость» открывается для посещения
Сводка на 7 июня В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
КузПресс вчера в 21:00
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Как заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, комментируя вопрос о предложении США помочь РФ, политическое руководство страны должно определить, нужна здесь помощь других государств или нет.
Российская газета 04:08
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
Религия
Службы по случаю праздника Троицы пройдут в российских храмах
День Святой Троицы в России отмечается на 50-е сутки после окончания Пасхи, поэтому праздник также принято называть Пятидесятницей.
Экономика сегодня 02:27
Политика
Зюганов рассказал, что не так с новой Конституцией
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях объяснил, почему партия приняла решение не поддерживать поправки в Конституцию в нынешнем виде.
Свободная Пресса 05 июня в 01:08
Экономика
Власти России представили план восстановления экономики
Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Известия вчера в 21:53
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
РИА Новости 07:29
Наука
Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Популярная механика 05 июня в 05:28
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Российская газета вчера в 06:36
Общество
Китай собирается сделать вакцину от SARS-CoV-2 доступной всем миру
«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин», — подчеркнул министр и добавил, что страны мира должны усилить свое сотрудничество в данной сфере как на этапе разработки, так и на последующих.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова задолжала государству почти 350 тысяч
Редакторы «Комсомольской правды» ссылаясь на открытые источники в государственных органах, сообщают, что балерина является рекордсменом по долгам государству среди всех российских знаменитостей.
Bimru.ru 05 июня в 08:04
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Общество
Обновлена карта заражений в районах Нижегородской области
В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
Открытый Нижний 07:32
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Гаджеты
Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9
В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 вчера в 06:28