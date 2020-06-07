Общество

ВедомостиВедомостиThe Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить с Солсбери, переехали в Новую Зеландию, пишет британский таблоид The Sunday Times
 со ссылкой на источники в правительстве.
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