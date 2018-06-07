с чего всё началось

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Происшествия Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием «хайпануть» Чуприков уточнил, что преступление спланировал "спонтанно", хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения, но не успел.

Экономика Эксперты указали на негатив при выводе российской экономики из тени Выход российской экономики из тени сдерживает экономический рост страны, в большой степени потому что сам бизнес и неформально занятые просто не готовы к таким изменениям: люди на данном этапе не готовы делиться частью заработанных самостоятельно денег, уплачивая их в виде налогов, заявил "Газета.Ru" Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Іпvеsтмептает.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Финансы Российские банки предложили ввести отрицательные ставки по депозитам Российские банки захотели ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте, выяснил РБК.

Космос 24 сентября к земле приблизится крупный астероид По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.

Шоу-бизнес Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.

Космос Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика До конца года в Самаре повысят взносы за капремонт Ранее в губернской думе обсуждали возможность, что с 1 ноября минимальный размер взносов за капремонт вырастет с 5, 67 до 7, 51 руб. за 1 кв. м. Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках платят 6, 52 руб. за 1 кв. м, в остальных многоквартирных домах — 5, 67 рублей.

Наука Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.

Общество Меган Маркл нарушила свадебный этикет откровенным платьем от Valentino Британская пресса активно обсуждает наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри прилетела в Рим на свадьбу своей близкой подруги Миши Нону.

Наука Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.

Политика Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.

Политика Зеленского в Нью-Йорке охраняют сильнее, чем Трампа и Путина Безопасность президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обеспечивают намного сильнее и жёстче, чем других лидеров государств.