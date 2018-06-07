Футбол
RT на русскомThe Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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с чего всё началось
Если WADA решит ввести санкции, то Россия столкнётся с возможностью запрета участвовать и в ряде других спортивных мероприятий, помимо Олимпийских игр, включая чемпионат мира по футболу в 2022 году, — пишет Newsweek.News.ru03:20
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Политика
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Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием «хайпануть»
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Экономика
Эксперты указали на негатив при выводе российской экономики из тени
Выход российской экономики из тени сдерживает экономический рост страны, в большой степени потому что сам бизнес и неформально занятые просто не готовы к таким изменениям: люди на данном этапе не готовы делиться частью заработанных самостоятельно денег, уплачивая их в виде налогов, заявил "Газета.Ru" Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Іпvеsтмептает.
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
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Общество
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Финансы
Российские банки предложили ввести отрицательные ставки по депозитам
Российские банки захотели ввести отрицательные ставки по вкладам в валюте, выяснил РБК.
РБК 11:54
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
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Шоу-бизнес
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Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
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Общество
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Космос
Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
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Экономика
До конца года в Самаре повысят взносы за капремонт
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Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
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Британская пресса активно обсуждает наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри прилетела в Рим на свадьбу своей близкой подруги Миши Нону.
Экономика сегодня 22 сентября в 12:00
Наука
Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Политика
Зеленского в Нью-Йорке охраняют сильнее, чем Трампа и Путина
Безопасность президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обеспечивают намного сильнее и жёстче, чем других лидеров государств.
REGNUM 07:36
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru вчера в 06:38