Футбол
RT на русскомThe Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика
Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Политика
Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Москву
Интерфакс 07:58
Общество
Ректор УрГЭУ признался, что вуз мониторит профили студентов
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин записал видеообращение, в котором рассказал, что в отношении студента, состоящего в ЛГБТ-пабликах, нет никаких противоправных действий.
Ридус 07:31
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Водонаева высказалась о тайной свадьбе Бондарчука и Андреевой
Модель выразила солидарность экс-супруге режиссера Бывшая участница проекта "Дом − 2" Алена Водонаева высказала свое мнение относительно отгремевшей на днях "тайной" свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
WomanHit.ru 04:02
Политика
Семья Франко обжалует решение испанского суда об эксгумации останков
Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости вчера в 23:26
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.
ТАСС 06:01
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США
Соединенные Штаты Америки уже не в первый раз нарушают обязательства страны, где находится штаб-квартира ООН, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.
Известия 05:54
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Игры
Чуть лучше оригинала — в Сети появились первые оценки The Surge 2
Сегодня вышла The Surge 2 и по такому поводу в Сети появились первые рецензии от критиков.
Gmbox.ru 07:13
Футбол
Сычёв: в «Казанке» было много внутренних передряг
Было много внутренних передряг.
Чемпионат 07:05
Финансы
ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России.
РБК 07:36
Энергетика
Миллиардный долг «Газпрома» Украине еще подрос
«Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
Lenta.ru 07:50
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.
RT на русском 03:56
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56