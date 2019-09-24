Футбол

RT на русскомRT на русскомThe Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Sports.ru04:38

Сборную России могут не допустить до чемпионата мира — 2022 из-за допинга

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Спорт-Экспресс05:35

Сборную России могут не допустить до участия в ЧМ-2022 по футболу из-за WADA

Sport24.ru04:04

Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28
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Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

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Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

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Большинство россиян провели летний отпуск дома

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Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.
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Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката

Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
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В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
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После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

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Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз.
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Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за «очередной серией внутриамериканских трений» между главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
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В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
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Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

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Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года

Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
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Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
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По Крымскому мосту поехал первый поезд

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
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Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
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