Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Финансы В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Экономика Россиянам посулили напряжение из-за спирта «Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.

Финансы Курс евро опустился до 70 рублей В ходе торгов на Московской бирже утром во вторник, 24 сентября, курс евро к рублю снизился до отметки в 70 рублей.

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Политика Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.

Кино Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие» Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.

Технологии В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Глава Нацполиции Украины подал в отставку Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».

Авто В России упали продажи люксовых автомобилей Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август этого года россияне приобрели 867 новых люксовых авто, что оказалось ниже прошлогоднего результат на 10,7%. При этом, как отмечают аналитики, в это время большинство брендов, которые традиционно относятся к сегменту Luxury, продемонстрировали положительную динамику.

Политика В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Гаджеты Xiaomi представила многогранный смартфон Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.

Гаджеты 40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11 Презентация MIUI 11 состоится сегодня в Китае вместе с раскрытием деталей о новых моделях Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha.

Политика Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс».

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Общество Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.