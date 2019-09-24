Футбол

ФАНФАНСМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022

Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американский журнал Newsweek.
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В Англии говорят, что Россия может не сыграть на ЧМ-2022 из-за санкций WADA. Это правда?

Sport24.ru14:10

Россия может пропустить ЧМ-2022, если ВАДА отстранит РУСАДА – данные BBC

Чемпионат09:10

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 по футболу

РИА Новости04:18

BBC: Россия может пропустить ЧМ-2022, если WADA отстранит РУСАДА

Sports.ru04:38

Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022

Спорт-Экспресс05:35

Видео: Лидерство «Зенита» и третья в году победа теннисиста Медведева

РБК05:51

Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

Sport.ru03:28
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Здоровье

Александр Дрозденко оценил хорошую оснащенность поликлиники в Гатчине

Во вторник, 24 сентября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил поликлиническое отделение "Аэродром" Гатчинской клинической межрайонной больницы в микрорайоне в городе Гатчина (Ленобласть).
Общая газета Ленинградской области 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Футбол

УЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций

УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира.
Спорт-Экспресс 13:51
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Армия и оружие

Кириенко призвал доделать оружие, неудачно испытанное под Архангельском

Первый замглавы администрации президента, экс-руководитель Росатома Сергей Кириенко заявил, что специалистам следует довести до конца работу над оружием, при испытании которого в августе произошло ЧП в Архангельской области и погибли люди.
Московский Комсомолец 14:00
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали, почему ВВС России так опасны

Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
ПолитРоссия 22 сентября в 11:46
Политика

Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН

Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Авто

В Курской области хотят снизить транспортный налог

Власти Курской области планируют до конца октября снизить транспортный налог и произвести перерасчет всем автовладельцам, кто уже заплатил его по повышенным ставкам.
Автоновости дня 13:32
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия 08:09
Общество

В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи

В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами

Чемпионат 13:22
Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Политика

Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Экономика

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Наука

Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки

Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика

Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Экономика

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 03:20
Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Здоровье

Ирина Гехт рассказала о причинах отставки министра здравоохранения

В интервью "Южноуральской панораме", полная версия которого будет опубликована завтра, 25 сентября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о причинах отставок.
Губерния (г. Челябинск) 08:35
Политика

Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Здоровье

В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района

Московский Комсомолец вчера в 09:19
Кино

Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным

Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
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