Футбол
ФАНСМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет американский журнал Newsweek.
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Здоровье
Александр Дрозденко оценил хорошую оснащенность поликлиники в Гатчине
Во вторник, 24 сентября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил поликлиническое отделение "Аэродром" Гатчинской клинической межрайонной больницы в микрорайоне в городе Гатчина (Ленобласть).
Общая газета Ленинградской области 07:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Футбол
УЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций
УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира.
Спорт-Экспресс 13:51
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Армия и оружие
Кириенко призвал доделать оружие, неудачно испытанное под Архангельском
Первый замглавы администрации президента, экс-руководитель Росатома Сергей Кириенко заявил, что специалистам следует довести до конца работу над оружием, при испытании которого в августе произошло ЧП в Архангельской области и погибли люди.
Московский Комсомолец 14:00
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, почему ВВС России так опасны
Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
ПолитРоссия 22 сентября в 11:46
Политика
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
Lenta.ru 05:26
Авто
В Курской области хотят снизить транспортный налог
Власти Курской области планируют до конца октября снизить транспортный налог и произвести перерасчет всем автовладельцам, кто уже заплатил его по повышенным ставкам.
Автоновости дня 13:32
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Чемпионат 13:22
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Культура
Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen
Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания 12:15
Политика
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Экономика
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 03:20
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Здоровье
Ирина Гехт рассказала о причинах отставки министра здравоохранения
В интервью "Южноуральской панораме", полная версия которого будет опубликована завтра, 25 сентября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о причинах отставок.
Губерния (г. Челябинск) 08:35
Политика
Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45