с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Футбол Баста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса.

Футбол Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом» Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Общество ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.

Политика Германия признала неспособность Европы защитить себя без помощи США Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа не может быть сильной и суверенной без помощи Соединенных Штатов Америки.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака» Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

Происшествия Против руководства СПбГУ создали петицию после убийства студентки Активисты создали петицию против руководства Санкт-Петербургского государственного университета в связи с убийством 24-летней выпускницы вуза.

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Политика Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент о полной отмене пошлин на импорт китайских товаров в США речь не идет.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.