Политика
ИзвестияThe Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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с чего всё началось
Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.Ведомости03:04
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Футбол
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Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
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ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане
Московский Комсомолец 08 ноября в 14:06
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РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 03:31
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
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Политика
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Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
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Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября встретила 90-летие.
Телеканал 360° вчера в 04:28
Общество
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В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах
Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
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Армия и оружие
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Футбол
«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Аргументы и Факты вчера в 11:56
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Футбол
Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»
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Bookmaker-ratings.ru 16:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском 13:34
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32