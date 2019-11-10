с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Футбол Сборная России по футболу прилетела в Сочи для подготовки к Евро-2020 Александр Демьянчук / ТАСС Сборная России по футболу прилетела в Сочи для проведения подготовительных сборов к Евро-2020.

Теннис Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.

Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Происшествия Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.

Политика Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Общество «В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения» Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».

Политика Галкин жестко высмеял Путина и Собчак Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября встретила 90-летие.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.

Армия и оружие В США назвали «худший кошмар» России Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.

Происшествия В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Футбол Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи» В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.