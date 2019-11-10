с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Армия и оружие Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.

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Происшествия Двух новосибирских охотников нашли мёртвыми на озере Новосибирские охотники, пропавшие в Убинском районе 1 ноября, найдены мёртвыми.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Экономика Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Авто В России растут продажи китайских машин Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Технологии Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Общество Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Происшествия Из-за ДТП в Кемерове встали трамваи Утром в Кемерове из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая оказалось затруднено движение по проспекту Кузнецкому и улице Автозаводской.

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Авто Безумный болид: сверхзвуковой автомобиль впервые разогнался до 790 км/ч Создатели Bloodhound LSR планируют к следующему лету оснастить авто ракетным двигателем и побить мировой рекорд.

Хоккей Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Общество В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.

Культура Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок 33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".