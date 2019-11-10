с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

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Общество Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.

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Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Единоборства Менеджер Волкова назвал сумму гонорара бойца за UFC Fight Night 163 Иван Банников, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, назвал ориентировочную сумму гонорара спортсмена за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве.

Армия и оружие В США рассказали о «худшем кошмаре» для России Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Авто Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Происшествия Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Политика В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».

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